Poste, ritorna il Mese dell’Educazione Finanziaria

In collaborazione con TgPoste.it

In continuità con gli anni precedenti, Poste Italiane partecipa all’iniziativa 'Il Mese dell’Educazione Finanziaria 2023', la più grande manifestazione italiana sull’educazione finanziaria, giunta alla sua sesta edizione, istituita e promossa dal Comitato Edufin e che si svolge ogni anno dall’1 al 31 ottobre. La finalità dell’iniziativa è promuovere la diffusione della cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale con attività gratuite a cura di banche, intermediari finanziari, università e associazioni culturali, sia online che in presenza, e rivolte a adulti, ragazzi e bambini.

Il tema di quest’anno è “È l’ora dell’educazione finanziaria!” con tre importanti momenti nell’ambito del Mese: il primo, la Settimana mondiale dell’investitore (World Investor Week, promossa dalla International Organization of Securities Commissions) che si è tenuta dal 2 all’8 ottobre; il secondo, la Settimana dell’educazione previdenziale, in programma dal 9 al 14 ottobre; il terzo, la Giornata dell’educazione assicurativa, che si terrà il 19 ottobre.

Molto ricco il calendario degli eventi proposti da Poste Italiane: il 3 ottobre è andato in onda un webinar sulla tematica “Il passaggio generazionale” (in Italia il 2 ottobre si celebra la festa dei nonni) e il 5 ottobre due webinar sulla tematica “Il Risparmio e gli Investimenti” (durante la settimana mondiale dell’investitore); dopo la sessione del 10 ottobre, per il 12 ottobre è in programma un secondo webinar sempre sulla tematica “La previdenza” (durante la settimana dell’educazione previdenziale) con interprete LIS e sottotitoli. Inoltre sono programmati per il 19 ottobre due webinar sulla tematica “La protezione” (durante la giornata dell’educazione assicurativa) con interprete LIS e sottotitoli, per il 26 ottobre un Convegno Web di Educazione Finanziaria dedicato alla popolazione Over 65, considerato uno dei gruppi sociali più vulnerabili dal punto di vista delle conoscenze economiche, finanziarie e assicurative e, infine, per il 31 ottobre, due webinar sulla tematica “Il Risparmio e gli Investimenti” (durante la giornata mondiale del risparmio 2023) con interprete LIS e sottotitoli.