Poste spiega l'educazione finanziaria a giovani, lanciato podcast 'Generazione EF'

Poste Italiane ha lanciato “Generazione EF” una serie di podcast sul tema dell’Educazione Finanziaria dedicati a ragazzi e ragazze molto giovani. Una fascia d’età, quella degli under 18, che oggi si trova ad affrontare un futuro diverso da quello delle precedenti generazioni, con molta tecnologia ma anche più incertezza, con strumenti innovativi ma in un mondo finanziario continuamente in cambiamento. Per loro, Poste Italiane ha strutturato e pubblicato 7 podcast dove un ragazzo di 17 anni di nome Lorenzo affronta le diverse tematiche finanziarie in modo semplice, riuscendo a spiegarle e farle capire anche ai suoi coetanei. Nelle prime 2 puntate, il protagonista dialoga con i suoi amici e affronta anche questioni di budget, facendo riferimento ai dubbi e agli imprevisti nella vita di tutti i giorni.

Nel terzo appuntamento, Lorenzo affronta il tema dei sogni (nel progettare un viaggio o, più semplicemente, nel pianificare l’acquisto di un nuovo smartphone) e dei relativi rischi che si possono correre indebitandosi. Nel quarto episodio l’argomento riguarda la protezione con il ragazzo che spiega i concetti della probabilità e della condivisione del rischio. Nel quinto podcast, Lorenzo invita i suoi coetanei a riflettere sul tema della pensione. Gli ultimi 2 episodi riguarderanno rispettivamente le seguenti tematiche: Gestire il risparmio consapevolmente (Area Investimento) e Gestire il passaggio generazionale.