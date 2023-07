Poste, un webinar gratuito di Educazione digitale sul futuro dei pagamenti

L’evento si terrà in diretta, sarà possibile partecipare dal link e presentare le domande via chat

In collaborazione con TgPoste.it

Mercoledì 21 giugno è in programma il webinar “L’evoluzione dei pagamenti: omnicanale e invisibili” in cui Laura Furlan, Direttore Generale in PostePay, illustrerà le più importanti innovazioni in atto. L’evento si terrà in diretta, sarà possibile partecipare dal link e presentare le domande via chat.

Il webinar approfondirà il processo di innovazione e trasformazione dei sistemi di pagamento che ha avuto un forte impulso grazie alla diffusione di nuove tecnologie abilitanti, nuovi attori e nuove esigenze dei consumatori che stanno guidando il processo di sviluppo verso una società sempre più cashless. Una società in cui i pagamenti invisibili, con processi smart e automatici completamente integrati nell’acquisto di prodotti e servizi, permettono agli utenti di concentrarsi sull’esperienza di acquisto con vantaggi significativi sia per i consumatori che per gli esercenti.

Il webinar si colloca all’interno del progetto di Educazione Digitale della Corporate University, che mira a far conoscere le opportunità offerte dalle innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web, come podcast, giochi, infografiche e videopillole. L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma dell’Azienda quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e digitalizzazione. Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e Twitter attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.