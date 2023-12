Poste Vita, in collocamento il nuovo prodotto Poste Progetto Bonus 4in4

In collaborazione con TgPoste.it

Si tratta di un contratto di assicurazione sulla vita che persegue l’obiettivo di una rivalutazione e crescita del capitale su un orizzonte temporale di lungo periodo. Nei limiti previsti dalle condizioni di assicurazione l’investimento riconosce al cliente due bonus, ciascuno di importo pari al 2% del premio versato al momento della sottoscrizione, qualora non sia avvenuto un riscatto prima della data di riconoscimento. Il primo bonus è erogato trascorso un anno dalla data di decorrenza del Contratto; il secondo dopo 4 anni. La polizza ha una durata di 15 anni e prevede la diversificazione del capitale investito nel Fondo Interno Assicurativo, Poste Vita Obiettivo Sostenibilità e il perseguimento di una stabilità dei rendimenti nel tempo attraverso la Gestione Separata Posta ValorePiù. Poste Progetto Bonus 4in4 permette un ingresso graduale nel Fondo interno nei primi 9 mesi dell’investimento nonché di orientare le proprie scelte tenendo presente le tematiche riguardanti gli impatti ambientali, sociali e di governance. Per i sottoscrittori di età tra i 18 e 69 anni compiuti, Poste Vita offre inoltre Poste Protezione Mia, una polizza gratuita per malattia grave prestata da Poste Assicura.