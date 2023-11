Postefuturo Investimenti, nessuna commissione per i primi 3 mesi

In collaborazione con TgPoste.it

Novità per i clienti di Poste Italiane che scelgono per la prima volta una delle linee di investimento della Gestione Patrimoniale del partner Moneyfarm: a chi sottoscrive entro il 30 novembre non sarà applicata nessuna commissione di gestione nei primi 3 mesi. Successivamente, verranno applicate le commissioni previste dal contratto vigente. Dalle commissioni sono escluse imposte, bolli statali e costi relativi alla gestione degli strumenti inclusi nelle linee di investimento che rimarranno a carico del cliente.

La promozione non si applica ai già clienti Moneyfarm e ai clienti che già sono intestatari di una linea di investimento del prodotto Poste Gestione Patrimoniale o PostePremium soluzione finanziaria. Poste Italiane sottolinea che con Postefuturo Investimenti, in modo semplice, guidato e 100% digitale è possibile scegliere la linea di investimento adeguata al proprio profilo di rischio. Sono disponibili sette linee di investimento in ETF (Exchange Traded Funds) gestite da Moneyfarm, due delle quali sono state appositamente progettate sulla base delle caratteristiche dei clienti di Poste