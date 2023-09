Postel fornitore di servizi in cloud per P.A. con accordo Princo

Grazie all’accordo quadro Princo SaaS, le amministrazioni possono rivolgersi a Postel, Società del gruppo Poste, come fornitore per l’acquisto di servizi software SaaS (acronimo di software as a service) pensati per incrementare la produttività individuale e per l’acquisto di piattaforme di collaborazione. L’obiettivo è favorire la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni attraverso l’utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative e al passo con i tempi.

Nell’ambito dell’accordo quadro Princo SaaS, Postel propone un pacchetto di servizi in collaborazione con Microsoft, che include le migliori tecnologie e piattaforme per l'erogazione dei servizi in cloud. Tutte le amministrazioni pubbliche e le loro declinazioni anche in ambito sanitario, dell’istruzione, del commercio possono dunque acquistare servizi della piattaforma Microsoft 365 in modalità semplificata, organizzati in “bundle”, pacchetti, che includono più servizi: Posta Elettronica, Documentale e Collaboration.