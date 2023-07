Postel, la carta Fsc e le iniziative green a tutela ambiente

In collaborazione con TgPoste.it

Postel, società del Gruppo Poste, sceglie la via green e della tutela dell’ambiente sia attraverso l’utilizzo della cosiddetta carta certificata Fsc, che caratterizza la produzione di stampe massive, sia tramite iniziative in linea con la politica di sostenibilità ambientale. Per qualsiasi tipo di comunicazione Postel utilizza carta contraddistinta dal marchio Fsc, che certifica una filiera di approvvigionamento sostenibile, grazie all’utilizzo di fibre derivate da foreste gestite in maniera corretta e responsabile, secondo rigorosi standard sociali, ambientali ed economici, e nel rispetto di quanto stabilito dal Forest Stewardship Council.

Anche in altri ambiti del proprio business Postel promuove soluzioni a tutela dell’ambiente. Oltre alla carta certificata Fsc, utilizza buste con il pergamino (film biodegradabile trasparente per la visualizzazione dell’indirizzo), con spessore ridotto e con una percentuale di riciclo, mentre per la stampa vengono utilizzati inchiostri a base acqua e stampanti a getto d’inchiostro. Inoltre, in ottica di risparmio energetico, sono stati installati impianti fotovoltaici sui tetti degli stabilimenti produttivi di Melzo (Mi) e Pomezia (Rm) che permettono di autoprodurre energia elettrica, con un risparmio globale di 600 tonnellate di CO2 immesse nell’ambiente.