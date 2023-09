Postepay Evolution Business, arriva la carta prepagata per liberi professionisti e ditte individuali

In collaborazione con TgPoste.it

Postepay Evolution Business è la carta prepagata pensata appositamente per lavoratori dotati di Partita IVA, liberi professionisti e Ditte individuali. Dotata di codice IBAN, la carta permette di disporre e ricevere bonifici (anche esteri) e Postagiro, anche per detrazione fiscale. La carta può essere associata ai servizi di acquiring Postepay (POS fisico, MPOS e Codice Postepay), che consentono di accettare i pagamenti, anche in mobilità, con carte di credito, di debito e prepagate emesse dai principali circuiti. Le somme incassate tramite i servizi di accettazione Postepay possono infatti essere regolate anche su una Carta Postepay Evolution Business.

La carta consente inoltre di effettuare ricariche o pagare bollettini e domiciliare le utenze tramite SDD Core e B2B e mette anche a disposizione tutte le funzionalità informative (visualizzare saldo e lista movimenti) e dispositive da App PosteBusiness e dai canali digitali e web business.poste.it.

Come le altre carte Postepay, anche Postepay Evolution Business partecipa al programma ScontiPoste e anche allo specifico programma Cashback Business, che permette l’accredito di una percentuale dell’importo speso direttamente sulla carta stessa.