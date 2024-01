Pranzo di Natale al ristorante per 6 milioni, Fipe: "boom sopra attese"

Pranzo di Natale al ristorante per quasi 6 milioni di persone in Italia, un grande successo che supera le stime della Fipe Confcommercio, l'associazione dei pubblici esercizi. A riferirlo è Luciano Sbraga, direttore dell'Ufficio Studi, nel fare un primo consuntivo con l'Adnkronos. "Per il pranzo di Natale sfioriamo i 5,9 milioni di persone, tra italiani e stranieri, quindi è andata meglio di quanto ci aspettassimo di 5,4 milioni ipotizzati con un aumento dell'8%. La spesa complessiva stimata è di 440 milioni di euro".

Sul Capodanno invece, "le previsioni sembrano essere confermate da un primo consuntivo perché l'offerta è più ampia, tanti locali lavorano con il veglione di San Silvestro non solo i ristoranti tradizionali, anzi il dato interessante è che quest'anno sono aumentati i ristoranti che non hanno aperto per la fine dell'anno e il 1 gennaio" aggiunge Sbraga "un fatto dovuto sia ad una maggiore concorrenza rispetto a Natale sia per consentire di riposarsi al personale e agli stessi titolari degli esercizi. Infatti, dati alla mano, se l'anno scorso il 59% dei ristoranti è rimasto aperto per il 31 dicembre, nel 2023 solo il 56,7% ha lavorato. Ed è un fenomeno destinato a crescere nei prossimi anni" conclude Sbraga.