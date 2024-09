Apre la prima direzione Lidl in Sardegna: 140 nuovi assunti e 70 milioni investiti

Taglio del nastro in Sardegna, ad Assemini, per la prima direzione regionale di Lidl Italia, catena della grande distribuzione organizzata con 750 punti vendita su tutto il territorio nazionale. Il nuovo hub realizzato grazie ad un investimento di 70 milioni di euro sarà il dodicesimo centro logistico d’Italia e porterà anche 140 nuovi posti di lavoro per un organico complessivo di circa 650 persone in tutta l’Isola. Il centro logistico si estende su una superficie complessiva coperta di oltre 37mila mq ed è dotato di un impianto fotovoltaico da 2.688 kW in grado di coprire il 50% del fabbisogno energetico del centro.