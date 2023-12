Premio ANGI 2023 - Gli Oscar dell'Innovazione italiana alla VI edizione

Tornano gli Oscar dell'Innovazione - Premio ANGI 2023 con la VI edizione della cerimonia di premiazione dei migliori innovatori italiani ed europei. Manifestazione promossa dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento dell'innovazione e del digitale in Italia. L'appuntamento, indetto per mercoledì 6 dicembre dalle 8,30 alle 14,00, sarà ospitato nella splendida cornice della Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano con il gotha delle istituzioni italiane ed europee, con l'obiettivo di premiare il dream team dell'innovazione e mettere al centro dell'agenda il tema della meritocrazia, della ricerca, delle eccellenze e del Made in Italy all'insegna della sostenibilità e della crescita economica e sociale dell'Italia. Sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming dalle 9 alle 14 anche sul canale Facebook di Adnkronos.