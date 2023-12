Premio ANGI 2023, gli Oscar dell’innovazione. Menzione speciale a Flavio Manzoni Chief Design Officer di Ferrari

Si è svolta ieri la cerimonia di premiazione della VI edizione degli Oscar dell’Innovazione – Premio ANGI 2023 promossa dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori e ospitata nella splendida cornice della Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma. Più di 30 i riconoscimenti conferiti per gratificare i progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup e per omaggiare alcuni dei maggiori esponenti della società civile e della classe dirigente che si sono distinti per il loro importante percorso professionale.

Straordinario successo di pubblico e di contenuti la cerimonia di premiazione che ha visto presenza del gotha delle istituzioni italiane ed europee. A fare gli onori il Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri (già ForbesU30) che ha così commentato: “Sostenere le eccellenze italiane e premiare i giovani sono alla base della mission di ANGI. Un percorso che vede al centro anche la valorizzazione del made in italy e per questo siamo orgogliosi di aver potuto premiare uno straordinario innovatore italiano come Flavio Manzoni”.

Menzione speciale a Flavio Manzoni Chief Design Officer di Ferrari che, con il Centro Stile Ferrari, guida un team di giovani designer, ingegneri, modellisti e architetti eclettico e talentuoso, proveniente da diversi background culturali. Una squadra caratterizzata da un approccio, senza compromessi, all'innovazione tecnologica e all'esclusività e che costruisce le auto che tutto il mondo sogna.