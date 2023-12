Premio ANGI 2023, gli Oscar dell’innovazione. Menzione speciale a Zeno D’Agostino Presidente dei porti europei (Espo)

Si è svolta ieri la cerimonia di premiazione della VI edizione degli Oscar dell’Innovazione – Premio ANGI 2023 promossa dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Più di 30 i riconoscimenti conferiti per gratificare i progetti di eccellenza del mondo delle imprese e delle startup e per omaggiare alcuni dei maggiori esponenti della società civile e della classe dirigente che si sono distinti per il loro importante percorso professionale.

Straordinario successo di pubblico e di contenuti la cerimonia di premiazione che ha visto presenza del gotha delle istituzioni italiane ed europee. A fare gli onori il Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri (già ForbesU30) che ha così commentato: “Sostenere le eccellenze italiane e premiare i giovani sono alla base della mission di ANGI. Un percorso che vede al centro anche la valorizzazione del territorio e dell'economia del mare, per questo siamo lieti di aver potuto conferire questa importante menzione a Zeno D’Agostino Presidente dei porti europei (Espo).

Menzione speciale a Zeno D’Agostino Presidente dei porti europei (Espo) per il suo lavoro e impegno profuso alla valorizzazione del territorio e dell'innovazione portata all'interno delle infrastrutture portuali italiane ed europee.