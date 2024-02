Premio per migliore strategia di utilizzo del mercato dei capitali, Alperia sul podio

Riconoscimento green per Alperia, azienda italiana della Green Energy: l’azienda si è classificata al terzo posto nella categoria 'Raccolta di fondi sul mercato del debito Esg' dell’undicesima edizione del 'Premio per la migliore strategia di utilizzo del mercato dei capitali'. Organizzato da Equita, principale banca d’affari indipendente d’Italia, il riconoscimento, patrocinato dall’Università Bocconi e da Borsa Italiana, è stato pensato per premiare le operazioni più originali ed efficaci realizzate dalle società emittenti sul mercato italiano.

Le operazioni prese in analisi per l’attribuzione dei premi sono state più di 110, tutte concluse con successo nel 2023. La scelta dei vincitori è stata effettuata da una giuria composta da professionisti del settore, imprenditori e manager, presieduta e coordinata da Francesco Perilli, socio Equita. Presenti alla cerimonia di premiazione dell’azienda altoatesina, Kathrin Madl, responsabile Csr Management e Gianni Cencini, Direttore M&A-Structured Finance.

A giugno 2023 Alperia ha emesso il primo bond pubblico 'green' per un ammontare corrispondente a 500 milioni di euro che è stato destinato al finanziamento e/o al rifinanziamento di progetti green in gran parte allineati con la Tassonomia Ue. In particolare, il nuovo prestito obbligazionario si inserisce nella strategia di sostenibilità volta alla decarbonizzazione. “L’operazione ha riscontrato un grande interesse; ha visto, infatti, una significativa partecipazione di investitori internazionali, in larga parte specializzati in prodotti di finanza sostenibile a dimostrazione dell'apprezzamento e della fiducia degli investitori per il Gruppo Alperia”, commenta il direttore generale di Alperia Spa, Luis Amort.