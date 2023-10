Premio S.Pellegrino Young Chef Academy 2023: Nelson Freitas è il vincitore

15 finalisti da 4 continenti si sono sfidati a Milano per aggiudicarsi il prestigioso S.Pellegrino Young Chef Academy Competition Award. I migliori giovani chef under-30 da tutto il mondo hanno superato un percorso di selezione durato 2 anni, per giungere alla fase finale della quinta edizione del prestigioso contest internazionale promosso da Sanpellegrino per supportare i nuovi talenti del mondo della gastronomia. È stato Nelson Freitas a conquistare la stimata Giuria, aggiudicandosi il prestigioso Premio S.Pellegrino Young Chef Academy 2023 con il suo segnature dish Triglia rossa croccante, riccio di mare e aglio nero fatto in casa, ideato in collaborazione con il mentore Filipe Carvalho. Rappresentati italiani nella finale, Michele Antonelli, del ristorante GastroBi di Villa Musone di Ancona, ed il suo mentore, lo chef Andrea Aprea, con “Spin the cauliflower” un piatto d’autore ispirato alla sostenibilità e alla circolarità con l’utilizzo del cavolfiore in tutte le sue parti, anche quelle comunemente considerate scarti e servito in un piatto a forma di cavolfiore, in fibra di mais, ottenuta dagli scarti del cereale e al 100% compostabile.