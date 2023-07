Presentata Casa Frame: la nuova sede per effetti visivi e post-produzione

Frame by Frame, noto studio italiano di post-produzione e di effetti visivi, ha presentato gli spazi di Casa Frame, la sede principale recentemente ristrutturata nel cuore del quartiere Prati a Roma. Qui ogni giorno nascono gli effetti visivi e la post-produzione di film e documentari per il cinema, di serie tv italiane e internazionali, insieme a campagne di comunicazione e pubblicitarie. Combinando oltre 30 anni di esperienza nella post-produzione e negli effetti visivi con le tecnologie più innovative e pionieristiche, Frame by Frame ha inoltre messo a punto una serie di corsi all’avanguardia dedicati alla prossima generazione di artisti degli effetti visivi. Tra i lavori più recenti realizzati per il grande schermo da Frame c’è il film Siccità di Paolo Virzì, dove lo studio è stato premiato agli ultimi David di Donatello nella categoria ‘Best Visual Effects’.