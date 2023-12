In Campidoglio è stato presentato il piano operativo predisposto da AMA per fare fronte al fisiologico aumento della produzione di rifiuti nel periodo natalizio. Presidi rafforzati, maggiore presenza sul territorio e potenziamento della raccolta presso le utenze commerciali e dei materiai ingombranti. Questi i punti cardine del piano operativo predisposto da Ama, in coordinamento con Roma Capitale.