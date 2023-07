Prestito BancoPosta On Line, in promozione fino al 31 luglio 2023

Fino al 31 luglio 2023 è possibile richiedere il Prestito BancoPosta Online in promozione. L’offerta, riservata ai correntisti BancoPosta che abbiano attivato il servizio di internet banking da almeno 30 giorni, propone un TAN - tasso annuo nominale più competitivo rispetto all’offerta standard. Il Prestito BancoPosta Online è un servizio di finanziamento con un processo 100% online con Firma Digitale. Direttamente dal pc o dal tuo smartphone, è possibile effettuare il login nella propria Area Riservata e accedere alla sezione Finanziamenti. Una volta individuata la soluzione più idonea ai propri bisogni con il “preventivatore online” è possibile compilare la richiesta e ricevere una risposta entro pochi giorni.

Prestito BancoPosta Online permette di gestire la richiesta in autonomia e verificane lo stato di avanzamento; inoltre è un prestito flessibile, in quanto è possibile modificare l’importo della rata scegliendo un importo e una durata più in linea con le proprie esigenze direttamente dall’area riservata dell’Home Banking di Poste Italiane. Non ci sono spese accessorie e di istruttoria. La somma minima finanziabile è 3 mila euro, mentre il massimo è di 30 mila euro. La durata del prestito va da minimo 24 mesi a un massimo di 108 rate mensili.

Per le condizioni contrattuali ed economiche del Prestito BancoPosta Online è possibile consultare il documento Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori, disponibile nel processo online. La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione e approvazione da parte di Findomestic Banca SpA. Poste Italiane SpA – Patrimonio BancoPosta, colloca i prodotti di Findomestic Banca SpA in virtù di un accordo distributivo non esclusivo sottoscritto tra le parti e senza costi aggiuntivi per il cliente.