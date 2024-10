Prete (Unioncamere): “Investire in ecosostenibilità è vantaggioso, un terzo delle imprese italiane lo ha capito”

Prete: “Investire in transizione green paga, un terzo delle imprese italiane ha già fatto molti investimenti in questo ambito. Le imprese che hanno fatto questi investimenti hanno riscontri molto positivi: negli ultimi anni sono quelle che hanno prodotto, fatturato, esportato e occupato di più” ha detto Andrea Prete, presidente di Unioncamere in occasione della presentazione a Roma del quindicesimo Rapporto GreenItaly, realizzato dalla Fondazione Symbola, da Unioncamere e dal Centro Studi Tagliacarne con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.