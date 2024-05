Preziosi (Tor Vergata): “Con C.R.I.A.D. vogliamo specializzare giuristi su temi IA”

“Il C.R.I.A.D., Centro di Ricerca intelligenza artificiale e diritto nasce da un'iniziativa all’interno del dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Roma Tor Vergata. Abbiamo deciso di creare questo centro giuridico che dovrà avere forti interrelazioni con altre branche del sapere, soprattutto con l’ingegneria informatica. Vogliamo fornire un valido supporto per la formazione di studenti e laureati per tutti gli enti che lavorano sul tema dell’IA” Così Stefano Preziosi, Ordinario di Diritto penale Università di Roma Tor Vergata e Coordinatore scientifico C.R.I.A.D. a margine dell’evento Intelligenza artificiale e responsabilità umana, Uno spazio non libero dal diritto.