“Sono orgoglioso di questo progetto, penso ai 140 posti di lavoro e all’indotto che ricadrà proprio sul nostro territorio”. Così il sindaco di Assemini Mario Puddu a margine dell'inaugurazione della prima direzione Lidl in Sardegna. “Hanno individuato quest’area per il nuovo hub, una scelta che ci permette di non dipendere più dall’oltre Tirreno", ha detto soddisfatto il primo cittadino.