Al via l'Amazon Prime Day di ottobre (ufficialmente Festa delle offerte Prime). Dalla mezzanotte di martedì 10 fino alle 24 dell'11 ottobre, gli iscritti al servizio premium del gigante dell'e-commerce potranno acquistare migliaia di prodotti a prezzo scontato. Le offerte, in particolare, riguarderanno una vasta gamma di prodotti tecnologici: dai dispositivi per la casa intelligente ai gadget per l’intrattenimento.

Come accaduto già a luglio, è possibile prepararsi cercando le offerte per i clienti Prime e iniziare a creare la lista dei desideri per Prime Day.

Cos'è il Prime Day di ottobre

Dopo il Prime Day di luglio, ecco quindi due giorni di prezzi ribassati, disponibili in quasi venti paesi diversi nel mondo, Italia compresa, che anticipano il Black Friday e Cyber Monday per avvantaggiarsi magari con i regali di Natale. Dall'abbigliamento alla tecnologia, dai prodotti per la cura del corpo agli accessori per lo sport, sono numerosi articoli a prezzi vantaggiosi. Purtroppo non è possibile sapere in anticipo quali prodotti saranno disponibili a prezzi ribassati in maniera importante. Si potrà però selezionare i prodotti d'interesse e metterli in una lista personalizzata così da averli a disposizione appena scattano le offerte.

Come accedere alle offerte, l'iscrizione a Prime

Per usufruire di queste 48 ore di offerte, si dovrà avere l'abbonamento a Prime attivo. Il programma offerto da Amazon costa 4,99 euro al mese o 49,99 euro all'anno e consente di avere spedizioni gratuite su milioni di prodotti e una serie di servizi aggiuntivi come Prime Video, Amazon Photos, Amazon Music. Per chi non è ancora iscritto, è possibile sottoscrivere l'abbonamento ad Amazon Prime in maniera totalmente gratuita sfruttando i 30 giorni di prova. Come pagare

Amazon offre diverse soluzioni per pagare i propri acquisti: si può pagare con la propria carta di credito o attraverso il proprio conto corrente bancario. E' inoltre possibile fruttare i servizi per la rateizzazione come Cofidis, Klarna o Scalapay. Si potranno inoltre sfruttare anche eventuali buoni digitali di Amazon.

Caccia al prezzo più basso

Nella pagina del prodotto individuato, la sezione feedback - se presente - offre l'opzione 'Hai trovato questo prodotto a un prezzo più basso?'. Nel pop-up visualizzato, c'è la possibilità inoltre di scegliere li Sito Web o Negozio.