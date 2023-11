Progetto Adamo per contrastare la denatalità: aziende protagoniste nella promozione della genitorialità"

Dalle analisi è il momento di passare alle azioni concrete, come il congedo parentale di otto settimane retribuito al 100% per il secondo genitore, asilo nido aziendale e misure di welfare innovative. Questo il fulcro della conferenza “Denatalità: dall'analisi del contesto alle azioni” promossa dal Vice Presidente del Senato, Gian Marco Centinaio, in cui le aziende Plasmon, Chicco ed Edenred Italia hanno presentato iniziative innovative nell'ambito della genitorialità, consolidando la rete "Adamo". Questo movimento, nato per supportare la vita familiare sul luogo di lavoro, promuove la collaborazione tra istituzioni, aziende e società civile per invertire il declino demografico.