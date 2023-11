In Commissione Bilancio al Senato saranno valutati solamente gli emendamenti "non onerosi" al Dl Anticipi legato alla Manovra 2024. Quelli cioè che non comportano una spesa. In questo modo dovrebbe andare in soffitta, ad esempio, quello sulla proroga del Superbonus. E' quanto emerge dopo la riunione dell'Ufficio di Presidenza della commissione riunitosi questa mattina.

Il governo si è impegnato a non procedere secondo la linea consueta degli emendamenti segnalati, ma di valutare suddividendo gli emendamenti, di maggioranza come di opposizione, tra quelli che prevedono delle coperture e quelli "ordinamentali", ossia quelli che non prevedono un aggravio di spesa, concentrandosi, appunto, su quelli "ordinamentali". Come informa il senatore di Forza Italia Dario Damiani, che è uno dei relatori del dl, "il pacchetto di emendamenti dovrebbe essere definito tra mercoledì e giovedì della settimana prossima". Quanto alla proroga del Superbonus, Damiani afferma che "si vedrà se è possibile trovare una soluzione che non comporti una spesa".