Rapporto Intesa Sanpaolo - ASSTRA, Gibelli: "Per continuare a investire e attrarre domanda di mobilità serve contesto stabile"

“Dal rapporto emergono segnali positivi ma è innegabile che i problemi restano. Non abbiamo ancora raggiunto la quota ante 2019, soprattutto nell’extraurbano, oggi il grande tema è continuare ad investire attraverso il Fondo Nazionale Trasporti”. È quanto dichiarato da Andrea Gibelli, presidente Asstra, durante la presentazione del Rapporto Intesa Sanpaolo – Asstra a Bari. “La transizione ecologica è un tema importante, è una delle sfide del paese soprattutto per quanto riguarda il cambio dei mezzi – ha aggiunto Gibelli -. Va però avviata una riflessione: non è solo importante comprare nuovi mezzi, azione che il governo continua a portare avanti con gli investimenti del PNRR, ma è necessario calcolare i costi di gestione. Un autobus alimentato a gasolio non ha gli stessi costi di un autobus elettrico, che necessita di una gestione quotidiana”.