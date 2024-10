Realacci: “Questo nostro rapporto non dice quello che bisognerebbe fare ma quello che l'Italia fa, quasi 3 milioni e 200 mila occupati sono green jobs e il 40% dei nuovi contratti richiedono forti competenze verdi in tutti i settori. Oggi chi non va in questa direzione danneggia l'economia.” Queste le parole di Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola, durante la presentazione del quindicesimo Rapporto GreenItaly, presso la sede di Unioncamere a Roma.