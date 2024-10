Recine: “Fondamentale la sostenibilità all'interno del contesto industriale, dal punto di vista ambientale ma anche per la creazione di valore inteso in termini di sostenibilità economica” ha dichiarato Matteo Domenico Recine, Responsabile Sustainability, Innovation and Transformation AMPLIA durante Infrastructure Academy 2024 che si è tenuto a Roma presso il Salone delle Colonne, con la partecipazione di numerosi esperti e aziende di rilievo nel settore delle infrastrutture.