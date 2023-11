Record Storico: 3 milioni di passeggeri crocieristi a Civitavecchia nel 2023

3 milioni di passeggeri crocieristi nel porto di Civitavecchia nel corso del 2023. Un record storico - per il porto laziale e per tutta la crocieristica nazionale - che l'Ente Portuale ha annunciato con orgoglio nella conferenza presso l'Autorità portuale di Civitavecchia. “3 milioni è un risultato storico, il più alto numero di passeggeri croceristi mai gestiti da un porto in Italia. Sono risultati che vengono da una lavoro di pianificazione e di sviluppo significativo, i fondi assegnati dal Pnrr ci permetteranno di ricavare 400 m ulteriori di banchina utilizzabile. Abbiamo fatto un grande record, ora vogliamo aumentare qualitativamente l'offerta che diamo al turista crocerista” ha detto Pino Musolino, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Porti di Civitavecchia. L'obiettivo futuro, ha spiegato John Portelli, General Manager di Roma Cruise Terminal è di raggiungere 3,5 milioni di passeggeri entro il 2025. Dal 2007 al 2023, gli armatori hanno portato ben 38 milioni di passeggeri a Civitavecchia, trasformandola in un hub crocieristico di risonanza globale. Il notevole incremento della media di passeggeri, passata da 2.000 a 4.000, ha generato un impatto positivo sull'occupazione, basti pensare che una nave da 360 metri fornisce lavoro a circa 300 persone. E' stato enfatizzato, inoltre, l'aspetto territoriale, con la nascita di numerosi B&B e parcheggi e l'importanza del completamento di infrastrutture strategiche come la Orte-Civitavecchia. Civitavecchia ha definitivamente trovato la sua vocazione, posizionandosi come prima della classe a livello mondiale nella crocieristica.