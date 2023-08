Reddito cittadinanza, Calderone: "In campo 1 milione di posti di lavoro"

Con i nuovi messi in campo dal governo dopo lo stop del Reddito di cittadinanza, "ci sono prospettive reali sul fronte del lavoro. I dati Unioncamere dicono chiaramente che tra luglio e ottobre prossimo c'è una disponibilità e una mobilità di oltre 1 milione di posti lavoro". Così il ministro del Lavoro, Marina Calderone, nel corso di Tgcom 24, esprime il proprio ottimismo.

"Questo non vuol dire banalizzare e fare una ragionamento solo di logica dei numeri, perché resta la necessita di formare le persone attivabili al lavoro, e dove c'è bisogno di riqualificare persone lo facciamo, ma il nostro obiettivo è far incontrare domanda e offerta di lavoro", prosegue.

Sulle polemiche generate dall'sms inviato dall'Inps per comunicare ai beneficiare la fine del Reddito di cittadinanza, "personalmente non lo rimanderei perché non l'ho mandato; l'ha mandato l'Inps ma indubbiamente è un messaggio, come lo stesso Inps ha riconosciuto, che poteva essere scritto in modo differente e ha generato confusione. Credo però sia importante non solo sfrondare il campo da amplificazioni improprie dei messaggi e guardare alla necessità di curare le comunicazioni con l'adeguata sensibilità ma anche far funzionare gli strumenti che abbiamo messo in campo", sottolinea Calderone.

Sul fronte del salario minimo, "mi aspetto esattamente quello che si aspetta la presidente Meloni che ha aperto al confronto con le opposizioni. Io credo che questi temi, quello della contrattazione, del livello salariale delle persone ma anche dello stato di salute del mondo del lavoro sia un tema su cui è importante avere un confronto aperto e costruttivo", commenta Calderone sull'apertura al dialogo con l'opposizione sul tema.

"Poi certamente ci sono delle responsabilità di governo che portano a dire che il governo prenderà delle strade e farà delle valutazioni ma questi sono temi che vanno sviluppati nella società civile e soprattutto in Parlamento", conclude.