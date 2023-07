"L'istituto ha una grande capacità di comunicare, non so cosa sia successo con quel messaggino"

"Ovviamente la risposta è no". Lo ha detto Pasquale Tridico a 'In Onda' su La7, negando che sia stata sua, all'epoca della presidenza Inps, la disposizione affinché il venir meno del reddito di cittadinanza venisse comunicato via sms. "L'istituto ha una grande capacità di comunicare, non so cosa sia successo con quel messaggino. Ma non parlerei mai male di quell'Istituto...".