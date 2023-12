Ricerca, al via nuova cooperazione fra Cnr e Jožef Stefan Institute

Al via una nuova collaborazione scientifica fra Italia e Slovenia. Dopo la firma dell'intesa fra il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ed il ministro sloveno dell'Alta formazione, Scienze e Innovazione, Igor Papič, il Consiglio nazionale delle ricerche ha annunciato oggi un nuovo programma operativo di cooperazione scientifica .- per il biennio 2024-2025 - tra il Cnr e il Jožef Stefan Institute IJS, la principale istituzione di ricerca slovena, nato durante l'incontro bilaterale "Science and Innovation Slovenia - Italy".

L'incontro al Cnr, aperto dal Direttore Generale dell'Ente Giuseppe Colpani, si è svolto alla presenza del Ministro della Repubblica slovena per l'alta formazione, la scienza e l'innovazione Igor Papič e del direttore del Jožef Stefan Institute, Boštjan Zalar, con la presenza del Direttore Generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione del Mur, Gianluigi Consoli. In apertura dei lavori, svoltisi nella tarda serata di ieri, Colpani ha portato i saluti della presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza, impegnata a Bruxelles nell’ambito dell’High Level Group per Horizon Europe.

Il Dg Colpani ha quindi ricordato lo storico legame che unisce i due Paesi e le importanti implicazioni a livello commerciale - l’Italia è il secondo partner commerciale della Slovenia all'interno dell’Ue e il terzo a livello globale- turistico e accademico, con quasi 50 accordi interuniversitari in vigore. Importante anche la relazione nel settore dell’economia blu, grazie agli investimenti derivanti dalla Cooperazione Trilaterale dell’Alto Adriatico avviata nel dicembre 2020. Una collaborazione, sottolinea il Cnr, destinata a rinsaldarsi ulteriormente con la designazione congiunta di Gorizia e Nova Gorica a “Capitale Europea della Cultura 2025”, e che fa seguito agli oltre 700 papers scientifici che, negli ultimi 5 anni, portano il contributo di ricercatori del Cnr e della Slovenia.

Commentando gli accordi, il Dg Giuseppe Colpani ha sottolineato come "Italia e Slovenia condividano un interesse strategico prioritario nel promuovere la crescita nella regione dei Balcani, anche attraverso la cooperazione scientifica". "Il rapporto finale con l’avvio di cinque progetti firmato oggi, frutto del programma operativo siglato nel 2022, può essere un volano per promuovere nuovi scambi e per rinnovare quelli esistenti, al fine di competere insieme sulla scena europea e mondiale per progetti multilaterali di maggiore portata" ha affermato Colpani.

"La collaborazione tra le nostre istituzioni era già eccellente, ma - ha osservato Boštjan Zalar, direttore del Jožef Stefan Institute - ogni giorno emergono nuovi settori scientifici su cui collaborare e con questo programma operativo firmato con il Cnr, la Slovenia, e in particolare il nostro Istituto, intende porsi all’avanguardia nel panorama della ricerca scientifica".