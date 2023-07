Riciclo, Casani (Nespresso Italiana): “Ringraziamo clienti attraverso iniziative e attività”

“Noi cerchiamo di educare e di ringraziare i nostri clienti, che contribuiscono alla sostenibilità riportando le capsule presso i centri di raccolta Nespresso e presso isole ecologiche, con delle attività e delle iniziative che premiano questi comportamenti virtuosi.” Così Valeria Casani, direttrice marketing di Nespresso Italiana, a margine della visita guidata organizzata da Nespresso presso il centro di riciclo Garm di Brescia, dove è stato possibile osservare il processo che porta al riciclo delle capsule Nespresso esauste. In tale occasione è stato presentato anche il primo Report di Impatto come Società Benefit in Italia di Nespresso, nel quale vengono enunciati gli obiettivi raggiunti nel corso di oltre 11 anni di attività sul territorio ed elencati i nuovi traguardi che l’azienda intende raggiungere entro il 2025