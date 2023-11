Rifiuti, presentato a Ecomondo il progetto Recopet promosso da Corepla

L’iniziativa mira a integrare il tradizionale sistema di raccolta differenziata con gli ecocompattatori, le cosiddette ‘macchine mangia bottiglie’, migliorare la raccolta dei contenitori per liquidi a uso alimentare e incrementare la qualità e la quantità degli imballaggi in plastica raccolti e avviati al riciclo

Presentato a Ecomondo il progetto Recopet, promosso da Corepla, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica. L’iniziativa, raccontata in occasione dell’evento “La raccolta selettiva delle bottiglie in Pet tra esperienze e innovazione”, mira a integrare il tradizionale sistema di raccolta differenziata con gli ecocompattatori, le cosiddette ‘macchine mangia bottiglie’, migliorare la raccolta dei contenitori per liquidi a uso alimentare e incrementare la qualità e la quantità degli imballaggi in plastica raccolti e avviati al riciclo.

Sebbene la raccolta differenziata tradizionale degli imballaggi in plastica abbia raggiunto obiettivi di eccellenza a livello europeo, la normativa nazionale ed europea impone al nostro Paese obiettivi di riciclo sempre più sfidanti per rispondere ai quali il Consorzio porta avanti già da alcuni anni attività finalizzate a intercettare in modo più efficace i rifiuti di imballaggio in plastica e accorciare i passaggi tra raccolta e riciclo, come ad esempio il progetto Recopet. L’iniziativa prevede, infatti, l’installazione di 1.250 ecocompattatori della tipologia Rvm (Reverse Vending Machine) sul suolo pubblico e presso punti vendita della Gdo, aziende, impianti sportivi e, in generale, nei luoghi a forte aggregazione, nei quali vi è fisiologicamente un grande consumo di acqua minerale e bibite in bottiglia. I consumatori saranno coinvolti attivamente e incoraggiati a raccogliere e conferire correttamente le bottiglie in plastica, in modo semplice e intuitivo, contribuendo così a dar vita al circolo virtuoso del bottle to bottle. Secondo le stime i 1.250 ecocompattatori, posizionati su tutto il territorio nazionale, una volta messi a regime, avranno una capacità di raccolta di 300 milioni di bottiglie l’anno, ossia circa 6.000 tonnellate.

“Numeri che fanno ben sperare di traguardare gli obiettivi della nuova direttiva Sup, contrastare concretamente il fenomeno dell’abbandono della plastica nell’ambiente, diffondere una vera e propria “cultura del riciclo” e offrire ai cittadini un servizio che consenta loro di effettuare una raccolta di sempre maggiore qualità - ha dichiarato Giovanni Cassuti, presidente di Corepla - Attraverso questa iniziativa il Consorzio mira a ottimizzare l’efficacia della raccolta dedicata agli imballaggi in plastica e intercettare attraverso una diffusione sempre più capillare degli ecocompattatori, le bottiglie che oggi sfuggono ai flussi di raccolta già in essere, così da ottenere un reale incremento. La plastica è un bene prezioso e attraverso questi strumenti siamo certi di valorizzarla ulteriormente”.