Riscoprire la comunità e connettere le persone, il bando Impatto+ di Banca Etica e Etica Sgr

Riscoprire il senso della comunità, aggregare e connettere le persone. E’ l’obiettivo del Bando Impatto+ 2023 di Banca Etica ed Etica Sgr che intende finanziare iniziative capaci di attivare la partecipazione delle persone attraverso la creazione o lo sviluppo di comunità attente al sociale e all'ambiente.

Nazzareno Gabrielli, direttore generale di Banca Etica, spiega in una nota il significato dell’iniziativa: "Il senso di appartenenza e la partecipazione a un progetto collettivo sono probabilmente la risposta più efficace alle sfide di questa fase storica in cui c'è bisogno di contrastare la pulsione all'isolamento e alla frammentazione tra le persone”.

Nello specifico, sottolinea, “riscoprendo il senso del far parte di una comunità potremo trovare nuove energie per rispondere ai cambiamenti climatici, alla crisi del lavoro, alle logiche del riarmo. Per questo abbiamo pensato di dedicare il bando di quest'anno alla riscoperta della comunità. Il crowdfunding rispetto agli altri strumenti di finanziamento ha la caratteristica unica di coinvolgere - e talvolta far nascere - comunità che supportano i progetti".

A chi è rivolto il Bando e come candidarsi

Il Bando si rivolge agli enti del terzo settore, con sede in Italia, in particolare associazioni di promozione sociale, culturali o non riconosciute, ma anche imprese sociali, società benefit, cooperative con iniziative aperte alla cittadinanza per l’avvio di processi che mirino a ricostruire il tessuto relazionale tra le persone.

Per candidare un progetto occorre accedere al network Produzioni dal Basso, piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, compilare il form e allegare i documenti necessari. I progetti potranno essere candidati fino alle 12 del 25 settembre 2023, termine dopo il quale una Commissione valuterà i progetti proposti sulla base di criteri quali:

la coerenza con gli obiettivi del bando

la qualità e l’innovatività del progetto

la capacità di coinvolgere e attivare un ampio numero di persone

l'originalità

la sostenibilità economica

l'impatto sociale e ambientale.

I contributi

I progetti selezionati riceveranno una formazione mirata e potranno avviare una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso. Quelli che avranno raggiunto almeno il 75% del budget previsto entro il termine fissato saranno cofinanziati da Etica Sgr per il rimanente 25% a fondo perduto, grazie al Fondo per la Microfinanza e il Crowdfunding. Il Bando prevede anche un premio straordinario del 5%, destinato ai progetti che avranno già coperto interamente il proprio budget senza necessità di contributi.