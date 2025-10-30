Risparmio postale: Del Fante (Poste Italiane), 'grandi risultati da collaborazione con Cdp'

"Cdp e Poste Italiane sono due facce della stessa medaglia con una grande collaborazione. Noi diamo gli input che sentiamo dai risparmiatori e dal mercato a Cdp, che ha la responsabilità di definire i prodotti per legge, perché sono sul suo bilancio.Si lavora bene e siamo molto contenti perché i risultati lo dimostrano". Lo ha detto Matteo Del Fante, amministratore delegato Poste Italiane, all'evento di Poste Italiane e Cassa depositi e prestiti '150 anni del Risparmio Postale' a Roma, con cui si celebrano i 150 anni dei libretti di risparmio postale e i 100 anni dei buoni fruttiferi postali.