circle x black
Cerca nel sito
 

Risparmio postale: Del Fante (Poste Italiane), 'grandi risultati da collaborazione con Cdp'

30 ottobre 2025 | 12.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Cdp e Poste Italiane sono due facce della stessa medaglia con una grande collaborazione. Noi diamo gli input che sentiamo dai risparmiatori e dal mercato a Cdp, che ha la responsabilità di definire i prodotti per legge, perché sono sul suo bilancio.Si lavora bene e siamo molto contenti perché i risultati lo dimostrano". Lo ha detto Matteo Del Fante, amministratore delegato Poste Italiane, all'evento di Poste Italiane e Cassa depositi e prestiti '150 anni del Risparmio Postale' a Roma, con cui si celebrano i 150 anni dei libretti di risparmio postale e i 100 anni dei buoni fruttiferi postali.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza