“Per quel che riguarda il mercato dei consumi fuoricasa, i consumatori chiedono innovazione soprattutto in termini di ricettazione e di offerta. C'è quindi spazio per baccalà, stoccafisso e merluzzo di innovare e ampliare il mercato”. Lo ha detto Matteo Figura, Foodservice director di Circana, a margine dell’evento “Stoccafisso e Baccalà norvegesi in Italia – Seminario 2023” del Norwegian Seafood Council, svoltosi a Mestre il 26 ottobre 2023.