"Noi stiamo intervenendo finanziando dei comuni per dare degli anticipi in vista del pagamento delle rate. Il pnrr è un'occasione unica di crescita e di riforme". Così l'amministratore delegato CDP Dario Scannapieco alla Cavallerizza di Torino per la sesta tappa del road show di Cassa Depositi e Prestiti. "Sono tutte cose - aggiunge Scannapieco - che possono dare forza a un paese che comunque è forte di suo".