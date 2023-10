Road Show CDP a Torino, Amministratore delegato Scannapieco "impegno che va dalle start up alle grandi imprese"

"Il nostro è un impegno che va dalla ricerca di startup alle imprese grandi e medie, poi la rigenerazione urbana, il social housing". Così l'amministratore delegato CDP Dario Scannapieco alla Cavallerizza di Torino per la sesta tappa del road show di Cassa Depositi e Prestiti. "Siamo in un edificio - continua Scannapieco - che ha uno sviluppo che va da attività ricettiva ad attività direzionale. Cerchiamo di fare tutto il possibile. E in più assistiamo attraverso rapporti di consulenza la regione, la città anche per le misure del pnrr".