Roberto Diacetti entra nel Cda di Masi Agricola: "La sostenibilità ambientale tema cruciale per settore agricolo"

Roberto Diacetti, direttore generale della Fondazione Enpaia, entra a far parte del CdA di Masi Agricola. Nel corso dell’assemblea degli azionisti della società quotata nell'Euronext Growth Milan e tra i leader italiani nella produzione di vini premium, è stato approvato il bilancio di esercizio 2023, nominato il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione, composto da 12 membri.

Successivamente si è riunito in seduta plenaria il primo Cda della società che ha attribuito le deleghe operative per la gestione sociale, confermando Sandro Boscaini e Federico Girotto Amministratori Delegati alla gestione ordinaria e Bruno Boscaini Consigliere con delega alle attività industriali non enologiche e logistica. In considerazione della particolare vocazione alla sostenibilità della Società, ribadita dalla recente acquisizione dello status di "società benefit", il Consiglio di Amministrazione ha istituito un Comitato Sostenibilità composto dall'Avv. Lamberto Lambertini (presidente) e dal Dott. Roberto Diacetti.

“Sono onorato di entrare nel Board di Masi Agricola che rappresenta un’eccellenza del Made in Italy e guarda con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale che è diventata un tema cruciale in tutti i settori, compreso quello agricolo. Per la Fondazione Enpaia il supporto all’economia reale italiana e le tematiche Esg costituiscono una priorità strategica e ne guidano sempre più le politiche d’investimento", ha commentato Roberto Diacetti, Direttore Generale della Fondazione Enpaia.