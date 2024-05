Rocca: “Il tema ambientale e soprattutto i criteri ambientali minimi, che l'Italia ha reso legge, devono essere diffusi, ci deve essere maggiore consapevolezza, soprattutto a livello amministrativo perché poi le politiche vengano tradotte in azione amministrativa concreta” sostiene Francesco Rocca, presidente Regione Lazio, intervenuto al Forum Compraverde Buygreen, evento di riferimento in Italia e in Europa, promosso dalla Fondazione Ecosistemi che si è svolto a Roma.