Roma capitale delle case (di lusso) 'a prezzi di saldo'. E' la conclusione a cui arriva il Wall Street Journal in una lunga analisi del mercato immobiliare della Capitale da cui emerge che - anche con prezzi fra gli 11.700 e i 14mila euro al metro quadro - il centro storico della città eterna tutto sommato è un affare per gli acquirenti stranieri. Soprattutto se paragonato alle altre grandi capitali europee, Parigi e Madrid in testa.

Il quotidiano economico riporta una serie di immobili 'da urlo' in vendita, dall'attico dei Parioli con vista fantastica (quasi 400 mq a 5,5 milioni di euro) all'appartamento da 600 mq del Pinciano a 6,2 milioni, osservando che "Roma è economica" sia per gli acquisti che per gli affitti, visto che - senza uscire dall'Italia - a Milano le stesse abitazioni potrebbero costare fino al 30% in più.

Il reportage ricorda come i prezzi nella Capitale non abbiano più recuperato i livelli toccati nel 2007 anche se le abitazioni con prezzi superiori a un milione di euro sono saliti negli ultimi anni del 4% mentre le transazioni per case di lusso sono cresciute del 3,6%.

Insomma la domanda - che a Milano negli ultimi anni è esplosa, portando a un boom delle quotazioni immobiliari - anche a Roma è timidamente ripartita. Ma avendo la somma 'giusta' nella capitale è ancora possibile fare ottimi affari per abitazioni poste in location da sogno.

La circostanza non è sfuggita ai potenziali clienti americani che - osserva il WSJ - pur se "tradizionalmente attratti dal Centro Storico, oggi sono 'aperti' anche ad acquisti ai Parioli e all'Aventino" dove però "raramente si trovano in vendita dimore di lusso". Una eccezione la villa di oltre 1000 mq con ampio parco, che è sul mercato per circa 20 milioni di euro.

E se ne sono accorte madre e figlia americano-francesi che hanno acquistato due appartamenti a Palazzo Raggi, un palazzo ristrutturato del XVIII secolo situato tra Fontana di Trevi, Piazza Navona e il Pantheon. Spesa totale intorno a 2,7 milioni di euro. Una somma non indifferente, ma a Londra l'esborso avrebbe potuto anche dell'800% superiore. Quanto alla Ville Lumiere, le due confessano di averla considerata per il loro trasferimento ma - spiegano - "per il prezzo di un appartamento a Parigi, possiamo permettercene due a Roma".