Roma, da Camera Commercio 10 mln a imprese per transizione digitale e green

Dieci milioni di euro a disposizione delle micro, piccole e medie imprese dell’area metropolitana di Roma grazie al Bando Voucher doppia Transizione 2026 della Camera di Commercio di Roma, on line da domani, 1 settembre, sul portale www.rm.camcom.it. Le risorse stanziate puntano a finanziare, tramite contributi a fondo perduto, progetti di digitalizzazione aziendali e investimenti di efficientamento energetico. In particolare, il bando ha l'obiettivo di sostenere le imprese nell’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate e nell’attivazione di processi di sostenibilità aziendale; favorire la digitalizzazione e lo sviluppo di nuove competenze professionali, con specifica attenzione all’utilizzo di tecnologie digitali (ad esempio intelligenza artificiale, manifattura additiva e stampa 3D, robotica avanzata e collaborativa, blockchain) per favorire la transizione ecologica; supportare la predisposizione e attuazione di progetti coerenti con la strategia definita dal piano nazionale Transizione 5.0; favorire l’acquisizione di servizi di consulenza e formativi, nonché l’acquisto di tecnologie, rafforzando così la competitività e la resilienza delle imprese nel mercato globale.

Le agevolazioni sono accordate sotto forma di voucher, pari al 70% delle spese ammissibili al netto dell’Iva, entro il tetto massimo di 10mila euro. Per accedere alla misura, l’investimento deve prevedere una spesa minima di 3mila euro. Quest’anno il Bando Voucher doppia Transizione, oltre al tradizionale contributo di 10mila euro, prevede tre premialità. Alle imprese costituite in maniera maggioritaria da giovani è garantito un bonus di mille euro (per 'impresa costituita in maniera maggioritaria da giovani' si intende l’impresa in cui la proprietà e il controllo sono detenuti, prevalentemente, oltre il 50% da persone fino a 35 anni d’età. Alle imprese in possesso della certificazione della parità di genere sono riconosciuti ulteriori 250 euro e a quelle in possesso del rating di legalità è assicurata una premialità di altri 250 euro. Dunque, il contributo massimo concedibile alla singola impresa, in presenza di tutte le premialità, è di 11.500 euro. "Con questo nuovo bando - spiega Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma - investiamo una cifra ingente, 10 milioni di euro, per favorire i processi di trasformazione digitale e transizione ecologica delle imprese del nostro territorio. Si tratta di due driver decisivi per lo sviluppo del nostro tessuto imprenditoriale, fatto prevalentemente di micro e piccole imprese che non sempre sono in grado di sostenere processi di trasformazione in maniera autonoma. La transizione digitale - prosegue Tagliavanti - è ormai inscindibilmente legata a quella della sostenibilità, in linea con le direttrici di sviluppo indicate dall’Unione Europea e in un’ottica di complementarità. Tra il 2020 e il 2025, la Camera di Commercio ha concesso complessivamente, attraverso il bando Voucher Digitali Impresa 4.0 e il bando Voucher Transizione Energetica, oltre 50 milioni di euro a favore di migliaia di imprese locali. Roma e il Lazio devono puntare a un modello economico virtuoso che va nella direzione dell’efficienza energetica, della digitalizzazione e della sostenibilità e la Camera di Commercio di Roma sta facendo, da anni, la sua parte", conclude il presidente della Camera di Commercio di Roma.

Il bando integrale, le faq e tutti i documenti necessari per la presentazione della domanda sono on line da domani, primo settembre, sul sito della Camera di Commercio di Roma, all’indirizzo www.rm.camcom.it. Sarà possibile precaricare le domande (senza inviarle) sull’applicativo informatico ReStart dall’8 settembre 2026 (ore 14) permettendo indistintamente, a tutti gli interessati, la possibilità di preparare le domande in anticipo senza inviarle. Le domande vanno poi trasmesse, esclusivamente per via telematica con firma digitale, accedendo al portale ReStart (https://restart.infocamere.it), dal 15 settembre (ore 14) al 22 settembre 2026 (ore 14). L’istruttoria viene condotta con procedura valutativa 'a sportello', secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Tra i documenti necessari per accedere al voucher c’è il report di self-assessment di maturità digitale 'Self i4.0' che va inviato insieme alla domanda. Le imprese che hanno ricevuto un contributo dalla Camera di Commercio di Roma, nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando, non possono presentare domanda.