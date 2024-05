Rosina (Unicatt): "Promuovere l’occupazione femminile anche quando diventano madri"

“Armonizzazione del lavoro e progetti di vita sono un requisito sempre più importante per le nuove generazioni. In azienda migliora anche la produttività". Ne è convinto Alessandro Rosina, professore ordinario di Demografia e Statistica Sociale nella facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Milano, dirigente del “Center for Applied Statistics in Business and Economics” intervistato da Adnkronos in occasione dell’evento “Donne, Lavoro e Sfide Demografiche”, tenutosi all’Auditorium Palazzo del Lavoro di Gi Group Holding.