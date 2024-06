"Temo di più la deficienza naturale che l'intelligenza artificiale. l'AI può aiutare a combattere malattie, allungare l'aspettativa di vita come mai prima d'ora" così Alec Ross, Distingued Adjunct Professor Bologna Business School, in occasione del WMF - We Make Future, a Bologna dal 13 al 15 giugno all’interno dei padiglioni di BolognaFiere.