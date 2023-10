Roth: "Pedemontana Lombarda è ripartita e procede spedita"

“La Pedemontana Lombarda è ripartita e procede spedita, con un occhio di riguardo alla mobilità quotidiana dei cittadini. Ad oggi, infatti, si è quasi concluso il progetto esecutivo delle tratte che da Lentate sul Seveso arriveranno a Vimercate e i cui cantieri apriranno a breve, per rispettare la tabella di marcia del cronoprogramma. Tra i primi lavori abbiamo previsto le operazioni di bonifica, a cui dedicheremo particolare attenzione, soprattutto nelle aree tra Seveso e Meda. A seguire, nei primi mesi del nuovo anno, inizieranno le opere di realizzazione in diversi siti, procedendo in parallelo, per rispettare il timing dei 1000 giorni previsti. Stiamo lavorando a stretto contatto con il territorio per garantire la massima trasparenza a tutti gli attori coinvolti”. Lo ha detto Luigi Roth, presidente di Autostrada Pedemontana Lombarda, intervenendo all’evento “Lombardia locomotiva d’Italia”, che si è tenuto oggi a Palazzo Lombardia, a Milano.

“Siamo convinti della bontà del progetto e dei vantaggi che porterà a tutto il territorio. Sarà un’opera strategica, attesa da molti anni, per collegare finalmente l’est e l’ovest della Brianza e costituirà un’infrastruttura moderna, attenta alle evoluzioni future e soprattutto sostenibile. In particolare, siamo convinti che la sostenibilità non si traduca nell’evitare di fare infrastrutture necessarie, ma nel farle bene, seguendo i più moderni criteri e utilizzando le ultime tecnologie. Crediamo che un’autostrada debba portare un servizio a un territorio: in quest’ottica, la Pedemontana andrà a beneficio delle numerose imprese sul territorio che sostengono gran parte dell’export italiano, all’interno di un’area densa e urbanizzata dove ci sono tante persone che hanno necessità di spostarsi, soprattutto per lavoro”, ha proseguito Roth.

“Senza dimenticare la vicinanza alla comunità, poiché offrire un servizio al territorio vuol dire anche comunicare con puntualità e trasparenza, integrando l’attenzione per la vita delle persone e dei sistemi sociali ed economici in ogni processo. È per questa convinzione che siamo stati e saremo sempre pronti ad ascoltare sindaci, associazioni e cittadini, per adeguare l’opera alle esigenze delle zone dove passerà, in un’ottica di servizio e sostenibilità”, ha concluso.