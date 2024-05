Rotocalco n. 20 del 15 maggio 2024

Stati generali natalità, a Roma la quarta edizione; Milano, Coca Cola Italia inaugura i nuovi uffici in via Monte Rosa 91; INPS al Salone del Libro premia il talento dei dipendenti; Buchmesse, l’Italia dopo 36 anni è Ospite d’Onore: a SalTo un confronto passato-futuro; Intelligenza artificiale e diritto, convegno di Tor Vergata; Selvatici e Buoni: arriva il Manuale per la gestione sostenibile delle carni selvatiche; A Trieste i test di Flatfish, drone subacqueo progettato da Saipem; Il Maxi 100 Arca Sgr e il Fast and Furio Sailing Team al via della Stagione di Regate 2024; L’Oreal sottolinea il coraggio delle donne in terapia oncologica attraverso una mostra fotografica; Pro Vita e Famiglia inaugura “La Casa di Chiara” per le donne con gravidanze patologiche.