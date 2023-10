Rotocalco n. 41 del 12 ottobre 2023

Giu' il sipario su 'L'Italia delle Regioni', edizione 2023 con Mattarella e Meloni; Nelson Freitas vince il premio S.Pellegrino Young Chef Academy 2023; A2A, sfiora il miliardo e mezzo l’impatto economico del gruppo su Milano; Cultura, al via XII edizione Giornate FAI d’Autunno in collaborazione con Groupama Assicurazioni; Centromarca presenta report su impegno sostenibile Industria di Marca italiana; Festival dell’Etica Pubblica a Roma: etica, impresa e responsabilità sociale; Firmato a Salerno un protocollo per prevenire disturbi da gioco d’azzardo