Rotocalco n. 43 del 25 ottobre 2023

Tumori: Penny Italia e Airc, lavoro a quattro mani per nuove referenze della linea Welles; Codere, “INNAMÒRATI DI TE” fa tappa a Parma; Casa: a Roma si lavora ad una proposta di legge per risolvere il problema affitti in Italia; Inaugurato il “Mosaico delle meraviglie”, l'Heineken promuove la meraviglia e la bellezza in una delle aree più degradate di Messina; L'Università di Roma Tre a Maker Faire Rome: Eccellenza Accademica e Innovazione Accessibile; Famiglia e scuola al centro del convegno di Pro Vita & Famiglia a Lajatico