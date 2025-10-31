circle x black
Rotocalco n° 43 del 29 ottobre 2029

31 ottobre 2025 | 11.14
AdnkronosQ&A: imprese strategiche, forte l'investimento in sostenibilità a 360°; Università: Roma Tor Vergata presenta la rete formativa della laurea in Veterinaria; BAT Italia, all'hub The Circle la serata glo dedicata all'innovazione e al Made in Italy; Mozzarella di Bufala Campana Dop, il Made in Italy che unisce tradizione e innovazione; Festa del Cinema, il treno come metafora di vita nel documentario "Andata e Ritorno" presentato dal Gruppo FS; 'Sensorium Worlds' al Pirelli Hangar Bicocca celebra collaborazione Iqos Curious X - Seletti; Guide de L'Espresso: presentata a Milano edizione 2026 su ristoranti e vini del Bel Paese; A Roma il VII Congresso di 'Meritocrazia Italia'; Coca-Cola leader in Italia per bibite e bevande: cresce impatto occupazionale ed economico; Sport, inaugurati a Milano i "Campi Roberta Guaineri"; Mulino Bianco chiude ad Ascoli il tour per celebrare i 50 anni.

