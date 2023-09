Ci sono ancora pochi giorni per presentare la domanda per la rottamazione quater delle cartelle per i contribuenti delle Regioni alluvionate ossia Emilia-Romagna, Marche e Toscana. L'Agenzia delle entrate comunica in una nota che la scadenza prevista è fissata al 30 settembre 2023 ma, cadendo di sabato, slitta al lunedì successivo, il 2 ottobre.

Il provvedimento, si ricorda, ha prorogato di tre mesi i termini riferiti alla definizione agevolata per i soggetti che alla data del primo maggio 2023 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa, nei territori indicati dal provvedimento. Per tutti gli altri contribuenti, invece, il termine ordinario di adesione è scaduto lo scorso 30 giugno. Le domande devono essere inviate esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi a disposizione sul sito internet di Agenzia riscossione.

Si ricorda che l’adesione alla 'rottamazione-quater' dei debiti affidati alla riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022 consente ai contribuenti di versare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l'aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell'aggio. Sarà possibile pagare in un'unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.